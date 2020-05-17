نائب يطالب بحل مشكلة إلغاء تراخيص بعض الحصص الاستيرادية لتجار بورسعيد

طالب النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن، الحكومة بحل مشكلة إلغاء تراخيص بعض الحصص الاستيرادية الخاصة بعدد من التجار بمحافظة بورسعيد.

وأكد النائب أن هذه الأزمة تضر قطاعًا كبيرًا من أبناء بورسعيد، لافتًا إلى أن التجار أصحاب الحصص الاستيرادية تقدموا بطلبات لتجديد هذه التراخيص، إلا أنهم فوجئوا بإيقاف تراخيصهم دون سند فى هذا الشأن.

ووجه الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الحكومة بأن تتجاوب مع هذا الطلب لحل هذه المشكلة لأنها تهم أبناء بورسعيد.

وقال "وهدان"، بورسعيد منطقة حرة وتعمل بالتجارة، ومنذ سنوات تم تجديد البطاقات الاستيرادية للتجار وتحصيل التأمينات والضرائب، وبعدها بشهرين تم إيقاف بعض الحصص السنوية، ما أدى إلى مشكلة وأعباء كبيرة، مضيفًا "عندما تعرضنا لهذه المسألة فوجئنا بأن هناك خلاف على أن الحصة لأبناء بورسعيد، وقالوا هنحلها، ونخلى بورسعيد ومنطقة القناة، وفوجئنا إنهم طالبين أمور صعبة جدًا، وطلبات تعجيزية وغير منطقية، ومنذ شهر بورسعيد تستغيث، والمساواة فى الظلم عدل".

وتابع وكيل مجلس النواب: "تم التنفيذ على الفئة الأقل، رغم أنها الفئة الأولى، والمشكلة إن زمان كانت الطفل يتولد فى مستشفى بمحافظة أخرى ويتسجل فيها، لكنه من أبناء بورسعيد وعايش فيها وأهله موجودين فيها، هل محتاج جواز عشان يدخل بورسعيد"، مضيفًا "بورسعيد محافظة مصرية ورئيسها هو الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورئيس وزرائها هو الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، كل الأمور دى عاملة أزمة للناس، ونحن نستغيث بالرئيس السيسي، اتظلمنا السنوات السابقة ولم نرى حقنا إلا فى عهد الرئيس السيسي من تطوير واهتمام بالتنمية".

واستكمل سليمان وهدان: "فى ظل الظروف الموجودة، الموضوع يحتاج الدراسة بشكل موضوعي"، وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس: "أتمنى أن تتجاوب الحكومة مع هذا الطلب الذى يهم كل سكان بورسعيد".