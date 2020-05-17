هل ترهن "ماكلارين" سياراتها التارخية للخروج من أزمة كورونا؟

منذ اندلاع تلك الأزمة التي تسبب فيها فيروس "كوفيد 19" المستجد، والخسائر تحل على الجميع وبالأخص شركات السيارات، حيث حاولت مازدا اقتراض ما يقرب 3 مليار دولار للخروج من الأزمة، كما أعلنت شركة "ماكلارين" عن تلقيها ضربة مالية كبيرة من الخسائر بسبب ضعف المبيعات.

وقدمت ماكلارين على قرض كبير للخروج من أزمتها فى ظل أزمة كورونا، ولكن طلبها قد رفض ولم يكن أمام مكلارين سوى حل واحد وهو الرهن.

وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية يمكن لمكلارين أن ترهن مجموعتها التى لا تقدر بثمن من سيارات السباق التاريخية، ومقرها الرئيسى فى مركز مكلارين للتكنولوجيا فى محاولة لجمع الأموال، والخروج من تلك الأزمة.