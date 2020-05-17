بمناسبة عيد ميلاد الزعيم.. لبلبة تتحدث عن كواليس "عريس من جهة أمنية"

كشفت الفنانة لبلبة كواليس تصوير أولى مشاهدها في فيلم "عريس من جهة أمنية" الذي جمعها بالفنان عادل إمام قبل 16 عاما، وذلك بمناسبة احتفال الزعيم، اليوم الأحد، بعيد ميلاده الـ80.

وقالت لبلبة، لـ "الوطن"، إنها لم تجمعها مشاهد مع الأستاذ عادل في أول يوم، لأنه كان قد بدأ تصوير أولى مشاهده قبلي بـ 3 أيام، وكان أول مشهد لي أثناء وضعي لـ "ماسك" على وجهي، وفوجئت بحضور الأستاذ لموقع التصوير حاملاً "تورتة"، وجلس أمام "المونيتور" لمشاهدة المشهد.

وأضافت: "قلت له (خايفة أكون أوفر)"، ولكنه رد عليّ قائلاً: "خالص، هتجنني الناس وهينبسطوا منك"، حيث شجعني بكلامه ومنحني طاقة إيجابية رهيبة، وأعتز كثيراً بشخصية "انشراح" في هذا الفيلم.

وشارك في بطولة الفيلم شريف منير، حلا شيحة، عبدالله مشرف، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أشرف عبدالباقي وأحمد زاهر، من تأليف يوسف معاطي وإخراج علي إدريس.