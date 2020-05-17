عن تهنئة شيرين له على "النهاية".. يوسف الشريف: مبسوط جدا إنه عجبك

هنأت الفنانه شيرين عبدالوهاب الفنان يوسف الشريف بمسلسل "النهاية"، وكتبت عبر "توتير"، "وعاجبني جداً جداً مسلسل ⁧‫#النهاية‬⁩ ومبروك ليوسف الشريف وكل القائمين على المسلسل. بس أنا عندي مشكلة، أي حد جديد هقابله هضطر أبص على قفاه الأول لو لاقيته معندوش زرار، يبقى إحنا كده في أمان".

ورد يوسف الشريف على التهنئة، قائلًا "شكرًا جدًا مبسوط جدًا جدًا إن المسلسل عجبك".

مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف، وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامي، وإنتاج شركة سينرجي، ويشارك فى بطولته عمرو عبدالجليل، وأحمد وفيق، وسهر الصايغ، وناهد السباعي، ومحمود الليثي، وسوسن بدر، وسارة عادل، وزكي فطين عبدالوهاب، ومحمد جمعة، وعدد آخر من الفنانين، وموسيقى تصويرية هشام خرما.