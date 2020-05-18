أسعار الخضروات اليوم الاثنين 18-5-2020 في مصر

تقدم "الوطن" استمرارا للخدمات التي تقدمها أسعار مختلف أنواع الخضروات في الأسواق، اليوم الاثنين 18 مايو، وجاءت أسعار الخضروات كالتالي:

الملوخية

سجل سعر كيلو جرام ملوخية 5 جنيهات.

الليمون البلدي

تراوح سعر كيلوجرام الليمون البلدي من 8 إلى 10 جنيهات.

الطماطم

وصل سعر كيلو الطماطم من 1.5 إلى 4 جنيهات.

الكوسة

وصل سعر الكيلوجرام من الكوسة 3 إلى 5 جنيهات.

ورق العنب

بلغ سعر كيلوجرام ورق العنب 16 جنيها.

البصل

بلغ سعر البصل الأبيض 3 جنيهات، والبصل الأحمر 10 جنيهات للكيلوجرام.

البطاطس

وصل سعر كيلوجرام البطاطس من 1.5 إلى 3.5 جنيه.

الخيار

بلغ سعر كيلوجرام الخيار 6 جنيهات.

الفاصوليا

جاء سعر كيلوجرام الفاصوليا بـ5 جنيهات.

الجزر

وصل سعر الجزر إلى 2.5 جنيه للكيلوجرام.

الباذنجان

وصل سعر الباذنجان الرومي سعر الكيلو 5.5 جنيه.

الثوم

تراوح متوسط سعر كيلوجرام الثوم 20 جنيها.

الفلفل

تراوح متوسط سعر كيلوجرام الفلفل الرومي 7 جنيهات.