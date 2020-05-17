بدء التدريب بدورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجنوب الوادي أون لاين
كتب:
رجب آدم
07:41 م | الأحد 17 مايو 2020
لأول مرة بجامعة جنوب الوادي تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة وإشراف الدكتور أحمد عكاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث تم بدء التدريب لأول مرة عن بعد أون لاين بدورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة جنوب الوادي فى الفتره من 16-17مايو الجاري.
وقام بالتدريب الدكتور أحمد عكاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمدرب بمركز تنمية القدرات والدكتور عمرو عبدالقادر الأستاذ المساعد بكلية التربية النوعية بقنا والمدرب بمركز تنمية القدرات وأشار الدكتور حفني إسماعيل مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة ان عدد المتدربين في الدورة الحالية كان 46 متدربا من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من مختلف كليات الجامعة وقد تم استخدام برنامج webex ويبيكس للاجتماعات الافتراضية في التدريب عن بعد بإشراف تنفيذي من الدكتور علي حسن عبادي المدرس بقسم تكنولوجيا التعليم والمعلومات بكلية التربية النوعية والمدرب بمركز تنمية القدرات والمدرب المعتمد من المجلس الأعلى للجامعات لشهادة التحول الرقمي. وقدم الدكتور حفني إسماعيل الشكر الي الدكتور يوسف غرباوى رئيس الجامعه على دعمه المستمر للمركز وتوجيهاته نحو التحول الرقمى بالجامعه والي الفريق المعاون بالمركز.