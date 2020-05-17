بدء التدريب بدورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجنوب الوادي أون لاين

لأول مرة بجامعة جنوب الوادي تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة وإشراف الدكتور أحمد عكاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث تم بدء التدريب لأول مرة عن بعد أون لاين بدورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة جنوب الوادي فى الفتره من 16-17مايو الجاري.

وقام بالتدريب الدكتور أحمد عكاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمدرب بمركز تنمية القدرات والدكتور عمرو عبدالقادر الأستاذ المساعد بكلية التربية النوعية بقنا والمدرب بمركز تنمية القدرات وأشار الدكتور حفني إسماعيل مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة ان عدد المتدربين في الدورة الحالية كان 46 متدربا من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من مختلف كليات الجامعة وقد تم استخدام برنامج webex ويبيكس للاجتماعات الافتراضية في التدريب عن بعد بإشراف تنفيذي من الدكتور علي حسن عبادي المدرس بقسم تكنولوجيا التعليم والمعلومات بكلية التربية النوعية والمدرب بمركز تنمية القدرات والمدرب المعتمد من المجلس الأعلى للجامعات لشهادة التحول الرقمي. وقدم الدكتور حفني إسماعيل الشكر الي الدكتور يوسف غرباوى رئيس الجامعه على دعمه المستمر للمركز وتوجيهاته نحو التحول الرقمى بالجامعه والي الفريق المعاون بالمركز.