"مياه الدقهلية": تركيب بوابات تعقيم إلكترونية بديوان عام الشركة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، بقيادة المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، اليوم، عن تركيب 3 بوابات إلكترونية للتعقيم بديوان عام الشركة، وذلك للحفاظ على سلامة العاملين والمواطنين المترددين على الشركة، وكخطوة تجريبية تمهيدًا لتعميمها على باقي مناطق الشركة في حالة ثبوت فعاليتها، ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وبحسب بيان الشركة إن تلك البوابات تعمل بشكل آلي وتقوم بتعقيم جميع الأجسام التى تمر من خلالها عن طريق رشاشات مزودة بمعقمات آمنة تمامًا سواء على الجسم أو الملابس.

وأكدت الشركة بأن البوابات ضمن حزمة إجراءات اتخذتها الشركة منذ اليوم الأول لمجابهة انتشار فيروس كورونا؛ حيث يتم يوميًا قياس درجة حرارة جميع المترددين على ديوان عام الشركة، بالإضافة لتوزيع الكحول والكمامات على العاملين بكافة المناطق، والتطهير اليومي لكافة مواقع الشركة بالمحافظة.