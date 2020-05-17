مصرع صياد غرقا في الدقهلية.. ومفتش الصحة: لا توجد شبهة جنائية

لقى صياد مصرعه بمحافظة الدقهلية اليوم، غرقا أثناء الصيد بمياه ترعة "البحر الجديد" بقرية "برمبال القديمة" التابعة لمركز منية النصر.

تلقي اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، اخطارا من مأمور مركز شرطة منية النصر يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية "برمبال القديمة" التابعة للمركز بغرق صياد أثناء قيامه بالصيد في مياه البحر الجديد بالقرية.

انتقال ضباط المباحث وقوات الإنقاذ النهرى لمكان البلاغ تم انتشال الجثمان وتبين انه يدعى "محمود أ. ا، 60 سنة ومقيم برمبال القديمة ويعمل صياد وبالفحص تبيه انه غرق أثناء الصيد بالبحر الجديد.

وأكد تقرير مفتش الصحة أنه بالكشف علي الجثة تبين انه لا توجد أي إصابات والوفاة نتيجة اسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التى صرحت بالدفن لعدم وجود شبهه جنائية.