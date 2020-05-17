العثور على جثة شاب طافية في النيل بالمنصورة.. والمباحث تتحرى

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بالدقهلية، اليوم، من انتشال جثة شاب غريق في مياه نهر النيل فرع دمياط، المار من أمام موقف ميت خميس بالمنصورة.

تلقي اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا يفيد بورود بلاغا لإدارة شرطة النجدة من عدد من الأهالي بعثورهم على جثه طافية على مياه نهر النيل فرع دمياط المار من أمام موقف ميت خميس بالمنصورة.

انتقال ضباط المباحث وقوات الإنقاذ النهرى إلى مكان البلاغ وتم انتشال الجثمان وبالفحص تبين أنه يدعي "محمد محمد الغريب 21 سنة" ومقيم بقرية ميت بدر خميس التابعة لمركز المنصورة.

جري نقل الجثة إلي مشرحة مستشفي الطوارئ بالمنصورة تحت تصرفات النيابة العامة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة كلفت المباحث بتحرياتها حول الواقعة لبيان وجود شبهه جنائية من عدمه.