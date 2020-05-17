بعد تقديمها 5 أيام.. "المالية" تبدأ صرف مرتبات مايو غدا

يبدأ نحو 6 ملايين موظف وعامل في الجهاز الإداري للدولة، صرف مرتبات شهر مايو غدٍ الاثنين ولمدة 4 أيام وحتى الخميس المقبل، وذلك بعد قرار الدكتور محمد معيط وزير المالية بتبكير موعد صرف مرتب مايو ليبدأ يوم 18 بدلًا من يوم 23 مايو حسب نظام الصرف السابق.

ويعد صرف المرتبات للعاملين في الدولة غدًا، السابقة الأولى، حيث صرف العاملون مرتبات شهر أبريل يوم 19 أبريل الماضي، بينما حصل العاملون على مرتباتهم عن شهر مارس في يوم 24 مارس الماضي.

وجاء تبكير مواعيد وجدولة الصرف لكل الوزارات والجهات ليكون البداية بـ4 أيام بدلًا من يوم واحد، بهدف التيسير على المواطنين وتخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي للحد من انتشار فيروس كورونا.