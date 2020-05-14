"مستثمري جنوب سيناء" يشيد بمبادرة المالية لإقراض المنشآت السياحية

قال الدكتور عاطف عبداللطيف عضو جمعية مستثمري جنوب سيناء، إنّ مبادرة وزارة المالية لمساندة القطاع السياحي، التي جاءت تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخاصة بتوفير تمويل لدفع رواتب العاملين بفائدة مخفضة 5%، مهمة جدا في هذا التوقيت.

وأوضح في تصريحات صحفية اليوم، أنّ إصدار وزارة المالية "ضمانة" للبنك المركزي بـ3 مليارات جنيه لصالح البنوك الوطنية لإقراض المنشآت السياحية والفندقية بسعر فائدة 5% سنويا على 3 سنوات بفترة سماح عام اعتبارا من أول مايو الحالي، سيكون له دور كبير في الحفاظ على العاملين بالقطاع السياحي وعدم تسريبهم أو الاستغناء عنهم بسبب الظروف الحالية.

وناشد عبداللطيف، بزيادة حد الإنفاق على الاحتياجات الأساسية للتشغيل من جملة القرض الممنوح من 15% لـ30%، لتتمكن الفنادق والمنشآت السياحية من أداء أعمال الصيانة والتجديد والتطوير لمنشآتها، خاصة أنّها مقبلة على عودة نشاطها تدريجيا وتحتاج إلى الصيانة والتطوير، كما أنّ ضوابط تشغيل الفنادق الجديدة تحتاج لسيولة لتوفير بوابات تعقيم وأدوات طبية، وسترتفع تكاليف التشغيل نتيجة للعمل بنسبة 25% ثم 50% بالفنادق.