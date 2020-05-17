الجامعة اليابانية بمصر تبتكر مشروعا للحد من انتشار العدوى بالمستشفيات

طور فريق من الجامعة المصرية اليابانية مكون من الدكتور مها الصبروتي والدكتور أحمد علام، بالتعاون مع شركة بي سي بلانت نظام للمراقبة والحد من انتشار العدوى في المستشفيات، حيث يمكن لهذا النظام التأكد من أن كل العاملين يلتزمون بتعقيم أياديهم قبل وبعد التعامل مع المرضى إذ يعطي صورة واسعة تساعد على الحد من انتشار العدوى داخل المستشفى، وذلك عن طريق التقارير اليومية والتنبيهات اللحظية، وذلك في إطار جهودها البحثية الرامية للمساهمة في مكافحة فيروس كورونا وبتمويل من مجمع إبداع ببرج العرب "أحد مشاريع إيتيدا، بوزارة الاتصالات".

ووفق بيان صادر عن الجامعة، فالنظام يتكون من شارة الكترونية يرتديها مقدم الخدمة في المستشفى وتخصص شارة لكل طبيب أو ممرض، وقارئ آلي يوضع بجانب كل سرير في المستشفي، وموزع ذكي للمطهر، وخوارزمية مخزنة على الخادم الرئيسي وأيضا مُخزن عليه رسم تخطيطي للمستشفى بجميع غرفها وأقسامها.

وأوضحت الجامعة أنه عند بدء العمل يرتدي مقدم الخدمة في المستشفى الشارة الالكترونية وقبل التوجه لمريض جديد يجب عليه المرور على المطهر والقيام بعملية التعقيم وفقا لقواعد منظمة الصحة العالمية وحينها تضىء الشارة التي يحملها بضوء أخضر ويمكنه من التعامل مع المريض وبدورها تضىء الشارة بلون أحمر بعد التعامل مع المريض وقيام القارئ المعلق بجوار سرير المريض بقراءة شارة الطبيب وإرسالها إلى الخادم الرئيسي.

ويتعين على الطبيب إجراء التعقيم من جديد قبل الانتقال لمريض جديد، وفي حالة نسيان الطبيب سهوا عدم القيام بالتعقيم يقوم القارئ المثبت عند المريض الجديد بإطلاق صافرة تحذيرية عند قراءة شارة الطبيب واكتشاف عدم التعقيم من خلال قاعدة البيانات ويكون ذلك تنبيها لكل من الطبيب والمريض بوجوب إجراء الطبيب عملية التعقيم قبل الكشف.

وطور الفريق البحثي بالجامعة سوارا ذكيا يمكنه متابعة العلامات الحيوية للمرضى مثل درجة الحرارة وغيرها وإرسالها بصورة منتظمة إلى قاعدة البيانات مما يشكل نواة لمنتج جديد قادر على متابعة المرضى في فترة العزل الصحي.

ومن بين أهم مخرجات المشروع تطوير موزع ذكي لسوائل التطهير والذي تم التقدم لتسجيله كبراءة اختراع وهو نواة للمشروع الممول من أكاديمية البحث العلمي "تحسين وإنتاج على نطاق واسع لموزع ذكي لسوائل اليد المطهرة" من خلال برنامج طبق فكرتك والذي اشتركت فيه الجامعة مع شركة نيو بي سي بلانت لتطوير الموزع الذكي، والذي يتعرف على من قام باستخدامه من خلال شارة الكترونية يرتديها مقدم الخدمة في المستشفى، والتي تسجل استخدام المستخدم للجهاز كما يحتوي الموزع على مجموع من المستشعرات التي تتأكد من توزيع كمية مناسبة لسائل التعقيم وقيام مقدم الخدمة بالقيام بعملية التعقيم بطريقة سليمة وتسجيل ذلك في قاعدة البيانات.

ويهدف المشروع إلى تطوير الموزع الذكي بحيث لايقتصر عمله على المستشفيات فحسب بل استخدامه في كل المنشآت العامة وإنتاجه على نطاق اقتصادي واسع يساعد على فكرة التعايش مع الفيروس التزاما بالإجراءات الاحترازية.