مقترح بمنح إجازة مدفوعة الأجر لأحد الزوجين العاملين في مواجهة كورونا

تقدمت النائبة إليزابيث شاكر، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن منح إجازة استثنائية مدفوعة الأجر لأحد الزوجين العاملين ضمن الأطقم الطبية المجابهة لفيروس كورونا ولديهم أطفال دون 12 عامًا.

وقالت النائبة في مقترحها، إن الفترة الماضية شهدت قفزة فى أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، بين الأطقم الطبية العاملة بالمستشفيات، بشكل يدعو للقلق على كفاية أعداد الأطقم الطبية من ناحية، وتسبب ذلك في نشوب كثير من الأزمات للأسر خاصة التي يكون فيها الزوج والزوجة من الأطقم الطبية، وذلك من ناحية أخرى.

وأشارت إلى أن إجمالى الإصابات بين الأطباء كسر حاجز الـ230 إصابة، إضافة إلى 11 وفيات، وهناك المئات من الإصابات بين الأطقم الطبية بشكل عام والعاملين بالمستشفيات، بما يسترعي بجانب اتخاذ إجراءات لحماية الأطقم الطبية وتوفير الرعاية المطلوبة للمصابين منهم، أن يتم استحداث إجراءات لحماية الأسر التي يكون فيها الزوج والزوجة من الأطقم الطبية.

ومن هذه الإجراءات المقترحة، أوضحت النائبة أنه أنه إذا كان هناك زوجان يعملان ضمن الأطقم الطبية المنوط بها مواجهة الفيروس والكشف على مرضاه ومصابيه، ولديهما أطفال أقل من 12 سنة، فمن الممكن منح أحدهما أجازة استثنائية لرعاية الأطفال، بحيث تكون مدفوعة الأجر.

وأشارت إلى أن هذا الأمر يحمي مئات الأسر، ويعمل على طمأنة قلوب الأطقم الطبية على أطفالهم.