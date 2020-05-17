"الإفتاء" توجه رسالة لمن يستولون على أراضي الدولة: "عذابها شديد"

رد الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال طرحه عليه الإعلامي محمد الحداد، في برنامج "فتاوى"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، عن مستغلي الأزمات والاستيلاء على أراضي الدولة والبناء دون ترخيص وكيف يتعامل معهم الدين الإسلامي.

وأجاب عمران، أن هذا يعد خلقا دنيئا وينبغي إذا كنا نريد الإصلاح ألا نقع في هذه السقطة، فالقرآن الكريم يعلمنا أن من يقع في هذه السقطة لهم عقاب شديد، واصفا هذا الفعل بالغلول ومعناه الاستيلاء على أمانة المال العام لنفسه.

وتابع، أن هذا السلوك مضر لأن البناء العشوائي والعشوائيات معناها أنه لا يوجد خدمات ستقدم أو أنه سيتسبب في شيء من الارتباك، وقال الله سبحانه وتعالي "ومن يغلل يأتي بما غل به يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون"، وأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم توعد بأن الغلول فيه شيء من السرقة لأنه يختلس شيئا خلسة وهو ما يعني أن هناك جريمة.

واستكمل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يأتين أحدكم يوم القيامة يحمله على ظهره"، سواء بعير، جبل، بقرة وهذا سلوك غير أخلاقي وبالتالي عقابه شديد عند الله سبحانه وتعالى.