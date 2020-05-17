أحمد سعد يسجل أغنية في 3 ساعات لحلقة الغد من مسلسل "البرنس"

انتهى الفنان أحمد سعد خلال الساعات الماضية، من تسجيل أغنية جديدة لكي تذاع ضمن مشاهد الحلقة الأخيرة من مسلسل "البرنس" الذى يقوم ببطولته الفنان محمد رمضان.

كشف هيثم نبيل كاتب وملحن الأغنية وأغنيات المسلسل تفاصيل الأغنية الجديدة عبر صفحته الرسمية على الفس بوك :"كلمني المخرج محمد سامي أمس وطلب مني أغنية جديدة لوضعها علي مشهد مهم لحلقة بكرة".

وأضاف: "وناتج عملنا، كانت أغنية جديدة ،كتبتها ولحنتها، تحمل رسالة أفخر بها، وجرس إنذار واتصلنا بأحمد سعد اللي دخل غناها بإحساس غير طبيعي كالعادة.. أغنية بدأت بمكالمة تليفون، واتسلمت بعد3 ساعات فعليا من المكالمة.. هتسمعوها في حلقة بكرة إن شاء الله".