تقديم جرعات علاج الأورام لـ27 مريض سرطان بواحة الداخلة في الوادي الجديد

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، عن تقديم جرعات علاج الأورام لـ 27 مريض سرطان بوحدة قرية الشيخ والي بمركز الداخلة.

وقال المحافظ، إن المحافظة قررت نقل خدمة علاج الأورام لوحدة قرية الشيخ والي الصحية بعد غلقها في مستشفى الداخلة العام، عقب ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا في مستشفى الداخلة العام في مواطنين وفي بعض الأطقم الطبية، وتقرر بعدها غلق المستشفى بشكل جزئي.

وأضاف المحافظ، أن نقل خدمة علاج الأورام لوحدة قرية الشيخ والي بالداخلة، بهدف الحفاظ على صحة المواطنين؛ وكإجراء احترازي لمواجهة انتشار فيروس كورونا "كوفيد – 19".

وأشار المحافظ، إلى، انتهاء مدة العزل المنزلي لـ 124 مواطنا من المخالطين للمصابين ومتابعتهم من خلال فرق الطب الوقائي، مع السماح بتشغيل النقل الداخلي بين مراكز المحافظة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة المواطنين.

وكان اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، قد أعلن اليوم الأحد، ارتفاع حالات التعافي من فيروس كورونا إلى 21 حالة؛ حيث تعافت حالة عصر اليوم، وخروجها من مستشفى العزل الصحي بمركز أبو تيج في محافظة أسيوط، وعودتها لمنزلها بمركز الداخلة بالمحافظة ليصبح إجمالي حالات التعافي ليوم الأحد 17 مايو 2020 هو حالتان.