  إسبانيا: تسجيل 87 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا خلال 24 ساعة

سجلت إسبانيا 87 وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال 24 ساعة، وذلك عشية توسيع إجراءات رفع العزل في أنحاء البلاد باستثناء مدريد وبرشلونة.

وقال مدير مركز الحالات الطارئة الصحية فرناندو سيمون - حسبما أفادت قناة سكاي نيوز اليوم الأحد - "إن البلاد سجلت منذ وقت طويل دون 100 وفاة"، معتبرا ذلك تطورا جيدا.

وأضاف "إسبانيا على وشك أن تضع حدا لانتقال العدوى بين الأفراد بفضل جهود السكان.. محذرا، في الوقت نفسه، من خطر موجة ثانية من فيروس كورونا.

يشار إلى أن إسبانيا تبقي إحدى الدول الأكثر تضررا بالوباء في العالم مع 27 ألفا و650 وفاة، وأكثر من 231 ألف إصابة مؤكدة جراء فيروس كورونا.