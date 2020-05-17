بعد عرضها في الاختيار.. القصة الكاملة للهجوم على حافلة أقباط المنيا

عرضت الحلقة 24 من مسلسل الاختيار لقطات لحادث الهجوم على حافلة تقل مواطنين أقباط في صحراء المنيا، صباح الجمعة 29 مايو 2017، حيث كانوا في طريقهم لدير الأنبا صاموئيل غرب مدينة العدوة العدوة، مما أسفر عن استشهاد 26 مواطنًا بينهم اطفال ونساء، وإصابة آخرين.

وتنشر "الوطن" القصة كاملة حول الحادث، حيث كانت تشير الساعة إلى الحادية عشر من صباح يوم الجمعة الموافق 29 مايو 2017، وبينما كانت حافلتان تقلان مجموعة من الأقباط من محافظة بني سويف في طريقهم إلى دير الأنبا صموئيل، غرب مدينة العدوة، بمحافظة المنيا، هاجمت مجموعة من العناصر الإرهابية كانوا يستقلون 3 سيارات دفع رباعي، وحاصروا الحافلات وبدأوا في إطلاق النيران بشكل عشوائي، وانتقلت القيادات الأمنية إلى محل الواقعة وتبين وقوع الحادث أثناء سير الأتوبيس بأحد الطرق الفرعية الصحراوية، متوجها إلى دير الأنبا صموئيل غرب مدينة العدوة، وأسفر عن استشهاد 26 مواطنا وإصابة آخرين، وتم فرض كردون أمني بالمنطقة.

وكثفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية وعلى رأسها قطاع الأمن الوطني جهودها للوقوف على ملابسات الحادث وضبط الجناة، حيث تبين أنهم على ارتباط بمجموعة الإرهابي هشام عشماوي ومساعده الأرهابي عماد عبدالحميد.

وتمكنت قوات الشرطة من القبض على عدد من المتهمين في الواقعة، وكذا القضاء على آخرين كانوا في إحدى المناطق الجبلية بمحافظة قنا، ومن بين المقبوض عليهم في الواقعة، إرهابي ينتمي لمحافظة شمال سيناء، ولقى مصرعه في وقت لاحق، على يد زميلين له، بعدما أرشد الأمن عن مكان اختبائهما.

وجاءت هذه الحادثة التي استهدفت الأقباط في محاولة لزعزعة استقرار الدولة، وبعد قرابة شهر من الهجوم على كنيستين في يوم واحد، في إبريل 2017، بمحافظتي الإسكندرية والغربية، إلا أن أجهزة الأمن تمكنت من تحديد الجناة والقضاء على عدد منهم خلال مواجهات بينما قدمت عدد آخر للمحاكمة، وصدرت بحقهم أحكام بالإعدام والسجن المؤبد والمشدد.