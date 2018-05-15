بدء القداس الإلهي على أرواح "أقباط ليبيا" بكنيسة العور في المنيا

بدأ القداس الإلهي على أرواح "شهداء ليبيا"، بكنيسة "شهداء الإيمان والوطن" بقرية العور، بعد وصول رفات 21 شهيدا، لمقر كنيستهم التي شيدتها القوات المسلحة بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتكريم الشهداء، الذين ذبحوا على يد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، في مدينة سرت الليبية.

وترأس صلوات القداس الأنبا أرميا، رئيس المركز الثقافي القبطي، نائبًا عن قداسة البابا تواضروس الثاني.

كان 20 شهيدا قبطيا قد فاضت أرواحهم على يد تنظيم "داعش" الإرهابي، في شهر فبراير من عام 2015.

وعُثر على رفات 20 رجلا مصريا إضافة إلى آخر داكن البشرة، يتحدر على الأرجح من بلد في أفريقيا، بحسب الطبيب الشرعي الليبي عثمان الزنتاني، قرب مدينة سرت.

وأوضح الطبيب عثمان الزنتاني، لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" أن التعرف على الجثث ليس "مهمة سهلة" بسبب تحللها وانفصال رؤوس الضحايا عن أجسادهم. وأضاف أن عينات الحمض النووي التي أرسلتها عائلات الضحايا أتاحت التعرف على هوياتهم.

وفي 15 فبراير 2015، بث تنظيم "داعش" شريطا مصورا يظهر قطع رؤوس رجال قال أنهم 21 مسيحيا قبطيا خطفوا في يناير من العام نفسه في غرب ليبيا.