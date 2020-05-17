الحادث ظهر في الاختيار.. البطل أحمد عبدالفتاح شهيد الثأر لأقباط المنيا

عرضت الحلقة 24 من مسلسل "الاختيار" لقطات لحادث الهجوم على حافلة الأقباط بصحراء المنيا، صباح الجمعة 29 مايو 2017، والذي أسفر عن استشهاد 26 مواطنًا بينهم أطفال ونساء، وتمكن قطاع الأمن الوطني في أغسطس 2017، من القبض على أحد العناصر المنفذة.

وبتاريخ الثلاثاء 8 أغسطس 2017، اصطحبت قوات الأمن هذا الإرهابي بعدما أبدى استعداده للإرشاد عن مكان اختباء عنصرين من المنفذين، وكان يتولى المقدم الشهيد أحمد عبدالفتاح جمعة، الضابط بالأمن المركزي، تأمين الإرهابي، وفور الوصول إلى البؤرة الكائنة بمنطقة جبلية في مركز أبو تشت بقنا، بادر الإرهابيان المختبئان بإطلاق النار وردت عليهم قوات الأمن بالمثل، ما أدى لمقتل زميلهم الإرهابي واستشهاد البطل المقدم أحمد عبد الفتاح.

والمقدم الشهيد من أبناء قرية أبو دياب غرب، التابعة لمركز دشنا بقنا، وكان من أكفأ ضباط قطاع الأمن المركزي بقنا، وبعد استشهاده شيعه الآلاف من أبناء المحافظة بحضور قيادات الأمن والمحافظة، في جنازة عسكرية شعبية مهيبة.

كما تم إطلاق اسم الشهيد على قطاع الأمن المركزي بقنا، وفي يناير 2018، كرّم الرئيس عبد الفتاح السيسي أسرة الشهيد البطل، ومنح اسمه وسام الجمهورية من الطبقة الثالثة، وتداولت وسائل الإعلام حينها صورة نجلته "خديجة" وهي تحتضن الرئيس.