"فيليب موريس": أنفقنا 7 مليارات دولار لتطوير سجائر خالية من الدخان

كشفت شركة فيليب موريس انترناشيونال كبرى شركات التبغ العالمية، عن بلوغ حجم استثماراتها في مجال الدراسات والأبحاث العلمية الهادفة لابتكار وتطوير منتجات خالية من الدخان إلى 7 مليارات دولار، تم ضخها بشكل مرحلي على مدار 12 عامًا كاملة.

وأكدت الشركة، في بيان لها اليوم، أن هذه الأبحاث والدراسات تستهدف في المقام الأول تشجيع المدخنين البالغين، غير الراغبين في الإقلاع عن التدخين، على التحول إلى منتجات خالية من الدخان، وتعتمد على تكنولوجيا تسخين التبغ بدلًا من حرقه مثل السجائر التقليدية.

وأوضحت "فيليب موريس" أنها حولت رؤيتها الاستراتيجية لتصبح "نحو مستقبل خالٍ من الدخان"، وهى الاستراتيجية التي بدأت منذ عام 2008، حيث تمت الاستعانة بأكثر من 400 عالم ومهندس وخبير من جميع أنحاء العالم، يعملون في كافة المجالات المتعلقة بالصحة وصناعة التبغ لتحقيق تلك الرؤية.

ووفقًا لنتائج الأبحاث العلمية المعتمدة، فإن عملية الاحتراق التي تتم خلال تدخين السجائر التقليدية، تُنتج دخانًا يحتوي على النيكوتين إضافة لقدر كبير من المواد الكيميائية الضارة، في حين أن تكنولوجيا تسخين التبغ التي ابتكرتها "فيليب موريس" تعمل على تقليل هذه المواد الكيميائية الضارة، وبالتالي تمنح المدخنين البالغين غير الراغبين في الإقلاع عن التدخين، فرصة استعمال منتجات أخرى خالية من الدخان ذات احتمالية تخفيض الضرر.