حملات مكثفة لمجابهة التعديات على أراضي الدولة بالمنتزه ثان في الإسكندرية

شن الدكتور ياسر الجندي رئيس حي ثان المنتزه ثان فى الإسكندرية، حملة فورية مكبرة، اليوم الأحد، قامت خلالها لجنة الإزالة بعضوية وحدة التدخل السريع والعضو القانوني، بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات على أراضي الدولة بالمنتزه ثان.

واستهدفت الحملة إزالة تعديات على أملاك الدولة عبارة عن أسوار على مسطح حوالي 400 م2 ، على أراضي الدولة بشارع 10 الهانم المتفرع من شارع 25 طوسون.

وقال رئيس الحي، إن الحملات لازالت جارية ومستمرة لمجابهة المخالفات، ولاسترداد أراضي الدولة بالمنتزه ثان.

واضاف أن الحملة تأتى بناءً على توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بشأن مجابهة البناء غير المرخص والتصدي لشتى أنواع التعديات على أراضي الدولة بالثغر.