مدبولي يشهد توقيع عقد انهاء النزاع بين محافظة الاسكندرية ومجموعة "طلعت مصطفي"

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع عقد تسوية للنزاع القائم بين محافظة الاسكندرية، ومجموعة "طلعت مصطفي للاستثمار العقاري والسياحي"، المتعلق بمشروع "سان ستيفانو السياحي"، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية.

وقام بالتوقيع على عقد تسوية النزاع الذى يرجع إلى عام 2016، ويسعى إلى مراعاة البعد الاستثماري والسياحي والحضاري لمشروع "سان ستيفانو السياحي"، والحفاظ على المال العام، كل من اللواء محمد طاهر الشريف، محافظ الاسكندرية، وعن المجموعة هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذى لمجموعة طلعت مصطفى للاستثمار العقارى والسياحى.

ويأتى هذا التوقيع فى إطار حرص الدولة الدائم على حل المشكلات التى قد تواجه المستثمرين، وتسوية أى نزاعات قائمة بين أى جهة حكومية، وأى من المستثمرين، سعياً لدفع عجلة التنمية والانتاج، وبما يضمن تحصيل حقوق الدولة، حفاظاً على المال العام.

وبموجب التوقيع على عقد التسوية الذى وافقت اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار فى جلستها بتاريخ 15/4/2020 على مشروع التسوية الخاص به، وتم اعتماد قرارها المتعلق بعناصر ومشروع عقد التسوية فى جلسة مجلس الوزراء 23/4/2020، تحصل محافظة الاسكندرية على مبلغ سنوي يقدر بسبعة ملايين جنيه، بزيادة سنوية تقدر بـ 12%، كما تلتزم مجموعة "طلعت مصطفى" بتنفيذ مشروعات تنموية، وذلك من قبيل المسئولية المجتمعية للشركة بما لا يقل عن خمسة ملايين جنيه سنوياً للأنشطة الخدمية، وفقاً لنص المادة 15 من احكام قانون الاستثمار بشأن المسئولية المجتمعية للمستثمر.

وعقب التوقيع، أشار وزير التنمية المحلية إلى اهتمام القيادة السياسية والتنفيذية بملف الاستثمار والمستثمرين، والتأكيد المستمر على ضرورة العمل على سرعة حل أى مشكلات أو معوقات قد تواجههم، وذلك بالتنسيق مع المحافظات والوزارات والجهات المعنية، بما يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات، التى توفر فرص عمل جديدة للشباب، وتزيد من موارد دخل المحافظات على مستوى الجمهورية.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن الوزارة شكلت لجنة لحل المشكلات التى تواجه المستثمرين فى المحافظات، ويتم إعداد تقرير دورى لعرضه على رئيس مجلس الوزراء، يتضمن ما تم إنجازه من جهود فى ملف الاستثمار وحل مشاكل المستثمرين، مؤكداً فى هذا الصدد على أنه تم بالفعل التعامل مع عدد من تلك المشكلات وحلها، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الصادرة بالتعامل الفورى والجدى مع أي مشكلات قد تواجه المستثمرين، والقضاء على كافة اشكال البيروقراطية، دفعاً لعجلة الاستثمار والانتاج بمختلف محافظات الجمهورية.

ويذكر أن مجموعة طلعت مصطفي قد قامت بطلب عرض النزاع الخاص بمشروع "سان ستيفانو السياحي"، على اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، وذلك في ضوء اختصاصها بتسوية المنازعات الناشئة عن عقود الاستثمار التي تكون الدولة أو إحدى الجهات أو الهيئات أو الشركات التابعة لها طرفاً فيها، والتي لها إجراء التسوية اللازمة لمعالجة اختلال توازن تلك العقود، والتى انتهت امانتها الفنية إلى صياغة عقد التسوية المتفق عليه بين محافظة الاسكندرية والمجموعة.