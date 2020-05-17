"تموين الإسكندرية" تصل إلى أكثر من 100 ألف طن قمح

قال المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية فى الإسكندرية، إن لجان استقبال القمح المحلي المشكلة من مندوبي التموين والزراعة وهيئة سلامة الغذاء والشركة المسوقة وجمعية القبانية استقبلت حتى الآن اقماح محلية باجمالى 109444.896 طن طبقا للمواصفات الفنية المعتمدة.

وأضاف أنه تحقيق أرقام قياسية عن كل عام موجها الشكر إلى لجان استلام القمح برئاسة مديرية التموين من خلال قسم صيانةالحبوب برئاسة محمود عبد المعطى وفريق العمل التابع له وإشراف سليمان الطيب مدير إدارة الرقابة بالمديرية وإلى جميع أفراد اللجان من الزراعة وهيئة سلامة للغذاء والشركات قيامهم بمجهودات مضنية من خلال ظروف صعبة وغير عادية هذا العام وحرصهم الشديد على اتباع تعليمات الاحترازية الطبى خلال هذه الفترة.