دياب اتقتل مرتين في "البرنس" و"الاختيار".. ومهدد بالخلع في"فرصة تانية"

تميز الفنان دياب، في دراما رمضان لهذا العام، وازداد تألقه خلال ظهوره في عدد من المسلسلات، وأصبح تريند على السوشيال ميديا، حتى لو لم يتعد ظهوره سوى عدد قليل من المشاهد.

وفي الحلقة الـ 24 من مسلسلي البرنس، والاختيار، تعرض الفنان دياب للقتل.

البرنس

في مسلسل البرنس، ظهر دياب، كضيف شرف، في تجسيد شخصية قاتل أجير، استعان به أشقاء رضوان البرنس "محمد رمضان"، لقتله وإنهاء حياته مقابل 5 ملايين جنيه، وبالفعل ذهب "دياب" لمنزل رضوان البرنس، وحاول قتله، ولكن نجح "رضوان" في قتله، بل وإحضار جثة دياب، إلى منزل فتحي البرنس "أحمد زاهر"، ووضعه بجواره في السرير، وداخل غرفة نومه.

مسلسل البرنس يعرض على قناتي dmc وdmc دراما، ومن تأليف وإخراج محمد سامي وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، عبدالعزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة "سينرجي".

الاختيار

في مسلسل الاختيار، جسّد الفنان دياب، دور شهيد الشباب وأحد أبناء سيناء الشيخ سالم، الذي كان يعد صديقًا للشهيد الرائد أحمد منسي، والذي استشهد على يد الإرهابيين.

مسلسل الاختيار والذي يعرض على قنوات ON وON دراما، بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، محمود حافظ، دينا فؤاد، إسلام جمال، وعدد من ضيوف الشرف منهم صلاح عبدالله ومحمد ‏إمام وآسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار، تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.

فرصة تانية

في مسلسل فرصة تانية، يواجه دياب، أزمة جديدة بعد خروجه من السجن، بعد تمسك زوجته مريم، والتي تجسد دورها هبة مجدي، بضرورة تطليقها، وتهديد والدها له إما بطلاق ابنته، أو إقامة دعوى خلع ضده، في الوقت الذي يريد فيه دياب "مدحت" في العودة إلى زوجته وابنته، وندمه على ما فعله في حياته سابقًا.

مسلسل فرصة تانية، والذي يعرض على قنوات on، cbc، dmc بطولة ياسمين صبري، آيتن عامر، هبة مجدي، أحمد مجدي، تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.