بعد تجسيده للشيخ لافي.. دياب لـ"الوطن": المشاركة في الاختيار شرف كبير

أعرب الفنان محمد دياب، عن سعادته البالغة لمشاركته في عدة حلقات بمسلسل الاختيار، الذي يسرد قصة البطل الشهيد أحمد منسي.

ظهر دياب في دور الشيخ سالم لافي، شيخ مشايخ قبائل سيناء، والذي ضحى بروحه لأجل بلده في حلقة اليوم، مؤكدا لـ"الوطن" أن المشاركة في الاختيار شرف كبير لأي فنان، لأنه يسرد قصص بطولات الجيش المصري وقصة الشهيد أحمد منسي.

وأشار إلى أنه وافق على الفور، بعد أن عرض عليه المخرج بيتر ميمي فكرة المشاركة.

وشدد على أن الفنان أمير كرارة، "وش الخير عليه دائما، منذ أن ظهرا سويا في مسلسل كلبش الجزء الأول".