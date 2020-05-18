الأوقاف: من يؤدي صلاة العيد في بيته له أجره كامل

قال الشيخ جابر طايع رئيس قطاع الديني في وزارة الأوقاف، إن صلاة العيد سُنَّة وتأتي في ظل انفراجة، حيث جرى إصدار قرار بأن تقام في السيدة نفيسة.

وأضاف طايع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء DMC"، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، حيث يعتبر هذا الأمر حدثا جميلا وجيدا للشعب المصري كله، أن تعود المساجد للعمل مرة ثانية، معتبرًا أن هذا بمثابة "أول الغيث قطرة" بالنسبة لعودة الصلاة في المساجد.

وتابع: "ستنقل الخطبة عبر الإذاعات المصرية، -والصلاة تكون في البيوت، ويمكن الصلاة بأهله كصلاة جماعية بالتكبيرات المعروفة، وهذه مشاركة وجدانية مع الشعب بوجود تكبيرات العيد، وهذا ما نملكه الآن".

وأردف: "الأجر معقود، والإنسان الذي يصلي في بيته ويلتزم بالتعليمات والمحاذير الطبية التي تقولها وزارة الصحة سيؤجر، كما قال الله عز وجل، وفي حالة العذر الثواب واحد، لأن كل واحد يريد أن يلبي نداء الله عز وجل".