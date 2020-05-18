محافظ الوادي الجديد: عدم تسجيل إصابات كورونا لليوم الثاني علي التوالي

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم الأحد، عن عدم تسجيل حالات إيجابية جديدة مصابة بفيروس كورونا خلال الـ 48 ساعة الماضية وذلك لليوم الثاني علي التوالي.

وقال المحافظ، إن إجمالي الحالات المصابة حتى اليوم 44 حالة وحالات الوفاة 4 حالات فقط، بينما زاد عدد حالات التعافي إلى 24 حالة.

وأضاف المحافظ، أنه جري انتهاء مدة العزل المنزلي لـ 124 مواطنًا من المخالطين للمصابين ومتابعتهم من خلال فرق الطب الوقائي، وان واحة الفرافرة استقبلت اليوم قافلة صندوق "تحيا مصر" (نتشارك... هنعدي الأزمة)، لدعم الأسر الأكثر احتياجًا والمتضررين اقتصاديًا من أزمة فيروس كورونا.

وأوضح المحافظ، أنه يناشد المواطنين توخي الحذر خلال فترة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تشهدها المحافظة، وضرورة مساندة جهود المحافظة للحد من الإصابات الجديدة من خلال الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية، وتقليل الاختلاط والتواجد خارج المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى.