نيجيريا تحتجز طائرة بريطانية لخرقها قيود فيروس كورونا

قال وزير الطيران النيجيري هادي سيريكا، إن بلاده تحتجز طائرة تشغلها شركة بريطانية للاشتباه بمخالفتها حظر الطيران المفروض لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقال "سيريكا" في تغريدة "إنه تم حجز الطائرة بعد خرق القواعد"، مضيفا أن شركة بريطانية "حصلت على موافقة للقيام بعمليات إنسانية ولكن للأسف ضبطناهم وهم يقومون برحلات تجارية" وفقا لرويترز.

وجرى حظر رحلات الركاب إلى البلاد، باستثناء الرحلات لإجلاء الأشخاص أو إعادة المواطنين النيجيريين، منذ أسابيع، وسيظل الحظر ساريا حتى الرابع من يونيو على الأقل.ويُسمح بالرحلات الجوية لخدمات أساسية مثل توصيل الإمدادات والمواد الغذائية لأغراض إنسانية.