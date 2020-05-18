بـ"لافتات ترحيب وهدايا".. جامعة كفر الشيخ تستقبل المصريين العائدين من الخارج

بـ"لافتات ترحيب وهدايا قيمة"، استقبلت المدينة الجامعية بنات بجامعة كفر الشيخ، قبل قليل، العائدين من الخارج، وحرصت قوات الشرطة على التواجد لتأمين الحافلات التي نقلتهم من المطارات الى المدينة الجامعية، وسط إجراءات إحترازية وامنية مشددة، حيث حرص جميع الركاب على ارتداء الكمامات، كما حرص المستقبلون على ارتدائها.

وقال الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، فى تصريح خاص لـ"الوطن"، أن المدينة الجامعية بنات بجامعة كفر الشيخ، تستقبل الآن 600 مصري عائدين من الخارج، وذلك ضمن خطة خطة الدولة لإعادة العالقين فى الخارج.

وأضاف دسوقى، في تصريحه، أن الجامعة تستقبل أول فوج من العائدين من الخارج من المملكة العربية السعودية، ويجري تسكينهم حاليا بالمدينة الجامعية بنات لمدة 14 يوما مدة الحجر الصحى فى ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح رئيس الجامعة، أنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والتطهير لكافة المتعلقات الخاصة بهم، وتوقيع الكشف الحرارى لهم للحد من انتشار العدوى، وتواجد الطاقم الطبى لمتابعتهم، وجرى تسليمهم الـ"كمامات"، ومحاليل تعقيم وبعض الهدايا العينية، كما جرى تسكينهم بالغرف عقب تعقيمها، والتأكد من توفير كافة سبل الإقامة وتسليمهم الوجبات الغذائية وتوفير كافة سبل الراحة طبقا للمواصفات الصحية حفاظا على سلامتهم.

تابع دسوقي، أنه تواجد على راس فريق العمل بالمدن الجامعية، موجهاً بتذليل كافة العقبات التى قد تواجههم ، وتوفير جميع احتياجاتهم، ويعد هذا أول فوج تستقبله الجامعة، حيث من المقرر أن تستقبل أفواجا أخرى تباعا.