أحمد الشامي: وافقت على "فرصة تانية" بعد قراءة 12 حلقة

أعرب الفنان أحمد الشامي، عن سعادته البالغة لردود الأفعال التي تلقاها على تجسيده شخصية "كمال" في مسلسل "فرصة تانية" الذى يشارك في بطولته مع الفنانة ياسمين صبري.

قال الشامي لـ"الوطن" إنه تلقى مئات الرسائل من متابعيه وجمهوره خلال الأيام الماضية بسبب دور المحامي كمال الذى يجسده في العمل، والذى ينقذ صديقه "زياد" أحمد مجدي من جريمة قتل، للإشادة بدوره وتقديمه على أكمل وجه.

وأوضح الشامي بأن عددا كبيرا من متابعيه نصحوه بعدم استكمال قصة حبه في المسلسل مع شخصية "شيرين" التي تجسدها الفنانة سارة الشامي، لرؤيتهم بأنها تستغله وتبحث عن مصلحتها.

وأشار نجم فريق واما الغنائي إلى أنه وافق على تجسيد دور كمال بعد قراءة 12 حلقة من المسلسل.

مسلسل فرصة تانية من إخراج مرقص عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم المعالجة الدرامية لمحمد سيد بشير وبطولة ياسمين صبري وأحمد مجدي وأحمد الشامي وأيتن عامر.