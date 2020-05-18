"لكزس" تخضع لموجة التخفيضات.. تعرف على قائمة أسعارها الجديدة

التحقت العلامة التجارية "لكزس" بموجة التخفيضات التي ارتفعت وتيرتها خلال الآونة الأخيرة، وفي ظل أزمة كورونا، حيث أعلنت شركة "تويوتا أيجيبت" وكيل "لكزس" عن قائمة الأسعار الجديدة للعلامة التجارية.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أسعار كل موديل يحمل العلامة التجارية، حيث وصل سعر فئتي موديل "لكزس LX570" إلى 5 ملايين و250 ألف جنيه، و5 ملايين و450 ألف جنيه.

كما وصل سعر فئات موديل "LS" الثلاثة إلى 5 ملايين جنيه، و5 ملايين و700 ألف جنيه، و6 ملايين و250 ألف جنيه، ووصل سعر فئتي موديل "ES" إلى 2 مليون و500 ألف جنيه، و2 مليون و650 ألف جنيه.