ظافر عابدين: أفضل المسلسلات في مصر بالنسبة لي "الاختيار"

قال الفنان ظافر العابدين، إن مسلسله " the Eddy على منصة Netflix"، هو مشروع مختلف من ألفه إلى يائه فهي مبنية على فرقة "للجاز" ثم تتفرع الأحداث وتركيبة المسلسل مهمة جداً ومختلفة وتشمل أسماء كبيرة لها شهرة عالمية والمخرج حاصل على جائزة "أوسكار" وأول تجربة تلفزيونية له وكنت حريص على التواجد في العمل عندما أتيحت لي الفرصة.

وأضاف عابدين، خلال مداخلة عبر سكايب، مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج "القاهرة الآن" المذاع على فضائية الحدث العربية، أن كواليس قبوله للدور "لأنه مختلف وجذاب لأي ممثل بلا تردد وافقت على المشاركة، لافتاً إلى أن معايير اختياره للأعمال تعتمد سواء أكانت عربية أو أجنبية على تحقيق إضافة حقيقية له فالأهم ليس العدد ولكن قيمة العمل ويهمني التواجد عربياً في مصر بالذات.

وتابع، "أنا الآن موجود في لندن مع الأسرة قرابة الشهرين منذ توقف تصوير الجزء الثاني من مسلسل (عروس بيروت) بسبب جائحة كورونا، وأنه قضى شهرين كاملين في حظر كلي في لندن والآن تم تخفيف الحظر ونتمنى تسير الأمور للأفضل".

واستكمل، أن أول طائرة سيستقلها عند فتح المطارات ستكون لبيروت وتركيا لاستكمال مسلسل "عروس بيروت" في الجزء الثاني، موضحا أن المسلسل لم يتكمل تصوير جزئه الثاني ونتمنى أن ننتهي من التصوير قبل موعد عرضه المفترض أن يكون في سبتمبر، وأتمنى أن نستكمل التصوير قبل الموعد ونحن الآن في منتصف الطريق في الجزء الثاني وسيكون مختلف عن الأول.

وأشار إلى أن أفضل مسلسلات الدراما المصرية التي يشاهدها "بحاول أتابع كما أنني شاهدت مسلسلات لبنانية وتونسية ومصرية والأفضل في مصر بالنسبة لي مسلسل الاختيار و100 وش مشيداً بدور آسر ياسين قائلاً "المجموعة رائعة مؤكداً على تطور الدراما المصرية في كل موسم عن السابق".