بـ"فيديو كونفرانس".. شركة مياه القناة تناقش موازنة العام المالي الجديد

عُقدت، اليوم، الجمعية العامة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، لمناقشة الموازنة التخطيطية للشركة عن العام المالي الجاري، وذلك عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية المُتبعة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

حضر الاجتماع اللواء عبدالحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة محافظات القناة، وأعضاء الجمعية العامة للشركة وأعضاء مجلس الإدارة، حيث استعرض رئيس مجلس الإدارة الموازنة الخاصة بالشركة أمام أعضاء الجمعية العامة بالشركة القابضة برئاسة المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

يُذكر أن الموازنة الخاصة بالشركة تمثل ما سيتم تنفيذه خلال عام من عمليات إحلال وتجديد الصيانة لشبكات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي خلال العام المالى 2020/ 2021، من أجل رفع الكفاءة الإنتاجية للمحطات حرصًا على جودة وكفاءة الخدمات المقدمة لعملاء الشركة بمحافظات القناة.

وفى ختام الجلسة، وجه المهندس ممدوح رسلان رئيس الجمعية العامة الشكر لرئيس الشركة القابضة، على المجهودات المبذولة من أجل تحسين الخدمة المقدمة لمواطني محافظات القناة فى مجالي مياه الشرب والصرف الصحي.