الأزهر يحتفل بذكرى عين جالوت

احتفلت الصفحة الرسمية للأزهر الشريف، بذكرى معركة عين جالوت، التي وقعت في 25 رمضان عام (658هـ)، ونشرت الصفحة في تدوينة: "انتصر المسلمون بقيادة المجاهد المؤمن سيف الدين قطز في المعركة الخالدة عين جالوت، إذ قهرت الجيوش المصرية التتار؛ الذين قتلوا ملايين البشر من المسلمين وغيرهم، وقضوا على دولة الخلافة في عام (656 هـ)".

وأضافت: "بينما كان قطز يُعِدُّ الجيش والشعب للقاء التتار، وصلت رسل هولاكو يحملون رسالة تهديد لقطز، فجمع قطز قادة الجيش وأطلعهم على الرسالة، وكان رأي بعضهم الاستسلام وتجنُّب ويلات الحرب، فما كان من قطز إلَّا أن قال: (أنا ألقى التتار بنفسي، يا أمراء المسلمين؛ لكم زمان تأكلون من بيت المال، وأنتم للغزاة كارهون، وأنا متوجِّهٌ، فمَنِ اختار الجهاد يصحبني، ومَنْ لم يخترْ ذلك يرجع إلى بيته، وإنَّ الله مُطَّلِع عليه، وخطيئة حريم المسلمين في رقاب المتأخرِّين عن القتال)".

وتابعت: "ثم وقف قطز يُخاطب الأمراء وهو يبكي ويقول: (يا أمراء المسلمين؛ مَنْ للإسلام إن لم نكن نحن)، فتعاهدوا جميعًا على محاربة التتار، حتى انتصر المسلمون في عين جالوت".