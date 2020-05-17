الأزهر: 135 إصابة كورونا في مستشفى الزهراء واتجاه لفتحه بعد أسبوع

أعلن الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر، المشرف على المستشفيات الجامعية بالأزهر، توجه الجامعة لفتح مستشفى الزهراء الأسبوع المقبل لاستقبال المرضى بعد إجراء عمليات التعقيم.

وقال صديق، في تصريحات خاصة لـ"الوطن": "أجرينا خلال الأيام الماضية، التعقيم لمواجهة انتشار الفيروس من قبَل إدارة الحرب الكيماوية، وأجرينا عمليات جرد للمستشفى، وسأزور المستشفى للوقوف على آخر المستجدات، ونأمل أن يتم فتح المستشفى للمواطنين خلال الأسبوع المقبل".

وكشف "صديق" كواليس ما يحدث داخل مستشفى الزهراء الجامعي وسبب استقالة مديرها، قائلا: استقالة الدكتور سيد قدح، مدير مستشفى الزهراء، كانت لظروف صحية، "الراجل تعبان وعامل عزل منزلي، ودرجة حرارته مرتفعة، لكن حتى الآن لم تثبت إصابته بفيروس كورونا".

وأضاف: "عدد الإصابات في الزهراء حتى الآن، 135 إصابة، وتم التعامل مع المرضى الموجودين بالمستشفى قبل غلقه، لأنه كان هناك مرضى بالعناية المركزة، تم إجراء مسحات لهم وظهرت حالة إيجابية واحدة تم نقلها إلى حميات العباسية وتم نقل الآخرين إلى مستشفيى سيد جلال والحسين الجامعي، وتم التنسيق بشأن مرضى الغسيل الكلوي مع وحدات الكلى بالحسين وسيد جلال ومستشفيات وزارة الصحة".

وأشار إلى أن العدوى جاءت من خارج المستشفى، وكانت البداية إصابة موظف بالمطبخ، وزوجته تعمل بالمبنى الإداري بالجامعة، وتم فحص المخالطين، كما هو متبع في الطب الوقائي ومكافحة العدوى.