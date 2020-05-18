كنت رايح أسرق وقتلتها بالصدفة.. حكاية شاب قتل خالته في المنوفية

"كنت رايح أسرق خالتي عشان الدنيا سودة في وشي، لكنها صرخت عندما شعرت بوجودي داخل الشقة، فخنقتها وأنا ملثم ولم تراني".. بتلك الكلمات اعترف شاب ثلاثيني بقتل خالته وسرقة مشغولاتها الذهبية، خلال استجوابه أمام المباحث عقب القبض عليه بعد ساعات من الجريمة.

واعى المتهم أن جريمة القتل حدثت بالمصادفة عندما حاول إسكات خالته التي أصيبت بحالة من الذعر عندما شاهدته داخل الشقة، وكان وقتها ملثمًا ولم تظهر ملامح وجهه لها.

وواصل المتهم اعترافه أمام الفريق الأمني، "كنت خايف من الفضيحة عشان كده وضعت إيدي على فم خالتي عشان تسكت، لكنها لم تستجب، فخنقتها لحد ما وقعت على الأرض ساكتة، ودخلت سرقت الدهب وهربت"، موضحًا أنه كان يرتدي قناعًا أسودًا في رأسه حتي لا تراه خالته، لكن لحظه العاثر دخلت الشقة وقت أن كانت مستيقظة داخل غرفتها، وعندما غادرها كان معتقدًا أن خالته في غيبوبة، وأنها لم تمت، لكنه عرف بخبر وفاتها بعد الجريمة بـ5 ساعات من شقيقه.

وقررت النيابة العامة بمنوف في محافظة المنوفية، حبس المتهم علي ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد، بعدما شرح تفاصيل الجريمة مرة أخرى في تحقيقات النيابة العامة، والتي قررت انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليها لبيان أسباب وفاتها رسميًا.

وتلقى اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية، إخطارًا من اللواء أسامة سعودي نائب مدير الأمن لقطاع السادات، يفيد بتلقى الرائد مصطفى حسنين رئيس مباحث قسم منوف بالعثور على جثه هامدة بداخل شقتها، خنقًا إضافة إلى اختفاء أموال ومشغولات ذهبية.

وقرر اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية، واللواء محمد عمارة مدير المباحث الجنائية، تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة العميد طارق رصاص مفتش مباحث مركز شرطة منوف، وقسم شرطة منوف، والرائد مصطفى حسنين رئيس مباحث قسم منوف، والرائد خالد مكاوي رئيس مباحث مركز منوف، وتم مراجعة الكاميرات وفحص المترددين عليها، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة "ف، ي، ح"، عاطل، ونجل شقيقتها، والذى كان مختبئًا بوادي النطرون، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بغرض السرقة، وتم تحرير محضر بالواقعةـ، وأُخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.