بينها الاختيار.. 7 أعمال خلت من أي ملاحظات في الأسبوع الثالث من رمضان

ذكر تقرير لجنة رصد الشاشات التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنّ تقرير الرصد الخاص بالأسبوع الثالث، شهد خلو 7 أعمال درامية من أي ملاحظة خلال هذا الأسبوع.

وتضمنت الأعمال الدرامية التي خلت من الملاحظات كل من: اللعبة وسكر زيادة وحب عمري والاختيار وفلانتينو ونحب تاني ليه والفتوة.

ورصدت لجنة رصد الشاشات بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، 127 ملاحظة على 25 مسلسلا في الأسبوع الثالث لشهر رمضان المبارك، وتراوحت بين الألفاظ السوقية والتهكم والسخرية ومشاهد العنف والتدخين ومشاهد توظيف الدين توظيفا سلبيا وتشويه صورة المرأة.

وبحسب التقرير، احتلت مشاهد التدخين صدارة المخالفات بـ40 ملاحظة، تليها الألفاظ السوقية 35 ملاحظة، ثم مشاهد شرب الخمر 14 ملاحظة، وتشويه المرأة 12 ملاحظة، والعنف 6 مشاهد.

وأوضح التقرير أنّ المسلسلات في الأسبوع الثالث خلت من أي مشاهد للحض على الكراهية أو السب والقذف، فضلا عن انخفاض كبير في المشاهد التي تضمنت ألفاظا نابية ومتدنية وتعاطي المخدرات والإيحاءات الجنسية مقارنة بالأسبوعين الأول والثاني.