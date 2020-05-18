صوامع الإسماعيلية تستقبل 26 ألف طن قمح

قال الدكتور السيد خليل وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، لـ"الوطن"، إن صوامع المحافظة استقبلت 26 ألف طن قمح، وذلك منذ بدء توريده حتى اليوم الاثنين.

وأضاف "خليل"، أن المساحة المنزرعة قمح بمدينة القنطرة شرق تبلغ 19 ألف فدانًا، وهي أكبر مساحة مزروعة بالقمح على مستوى المحافظة، يليها مدينة التل الكبير بـ15 ألف فدانًا، وبقية المساحة موزعة على مركز الإسماعيلية ومدن القصاصين وفايد والقنطرة غرب.

وأشار إلى أن مديرية الزراعة بالتنسيق مع التموين وبنك الائتمان الزراعي، استعدوا لاستقبال توريد محصول القمح لهذا العام، من خلال تجهيز الصوامع بأحدث الوسائل التكنولوجية، حفاظًا على جودة المحصول أثناء فترة التخزين.