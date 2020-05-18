الثروة الحيوانية بـ"الزراعة" يوضح حقيقة وجود ميكروب في الدواجن

قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة، إنّ الشائعات التي يروج لها البعض بوجود ميكروب جديد في الدواجن، أمر عار تماما عن الصحة.

وأضاف سليمان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، الذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنّه لا يوجد أي ميكروب في الأعلاف المصنعة بمصر، لأن أي أعلاف تصنع في الدولة تخضع لرقابة صارمة وشديدة، موضحا أنّ الدولة تطبق أقصى درجات ومعايير صناعة الأعلاف أكبر من أي دولة أخرى، من أجل الحفاظ على ثروتنا الحيوانية والدواجن.

وأكد أنّ هناك لجان تفتيش مستمرة ودائمة ومفاجئة على مصانع الأعلاف من قبل الدولة، من أجل التأكد باتباع الشروط المقررة من قطاع تنمية الثروة الحيوانية بالوزارة، مشيرا إلى أنّ هناك توفير بسعر يتناسب مع المواطنين وبكميات كبرى لا تتسبب بأي عجز أو حتى تشعر المواطنين بنقص في الموارد.