عضو منتجي الدواجن: ضغوط لاستيراد أوراك دواجن أمريكية

طالب الدكتور إياد حرفوش، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، بدعم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والاتحاد العام لمنتجي الدواجن، في رفض استيراد مجزءات الدواجن الأمريكية، واصفا موقف "الزراعة" بأنّه صلب.

وأوضح أنّه رغم الضغوط التي يتعرض لها الاتحاد، فتوفير بروتين حيواني للشعب بسعر منخفض هو غايتنا جميعا، لكن علينا ونحن نسعى لتحقيقها أن نحافظ على سلامة الناس أولا، وعلى سلامة الاقتصاد ثانيا، فلا نكون كالتاجر الذي أكل برأسماله ثم عض على أنامله.

تابع قائلا، أنّ فكرة استيراد أوراك الدواجن الأمريكية ليست عبقرية أو اكتشافا، والعالم كله يعرف بتدني أسعارها، لكنه يعرف كذلك أنّها لعبة خطرة، لهذا تمنع العديد من دول العالم استيرادها.

وأكد أنّه في وقتٍ يتحدث فيه العالم بأسره عن إعادة توطين الصناعات الحيوية، بعدما كشفت أزمة كورونا خطورة الاعتماد على مصدر خارجي كمصدر وحيد للسلع الاستراتيجية، وفي وقتٍ تشجع فيه القيادة السياسية الصناعة الوطنية بخطوات واضحة بدعم البنية التحتية اللازمة لتطور الصناعات، وفي وقتٍ تتعاون فيه وزارة الزراعة بدرجة غير مسبوقة مع صناعة الدواجن المصرية، فتستجيب لما طلبه الاتحاد العام لمنتجي الدواجن من تدابير خاصة لضمان استمرارية الإنتاج، في ظل قيود حظر التجول والتباعد الاجتماعي.

وزاد: تصر وزارة الزراعة على حظر استيراد أجزاء الدواجن الخلفية وهو عرفٌ مستقر لأكثر من 3 عقود، وفي وقتٍ يستمر فيه منتجو الدواجن في العمل اليومي لتوفير الغذاء للمواطنين، فأصوات تغرد خارج السرب بالحديث عن استيراد أوراك الدواجن، رافعةً شعار "خلي الناس تاكل"، وهو قول حقٍ لم يرد به في تاريخنا المعاصر إلا كل باطل، في محاولة للضغط على وزارة الزراعة لتغيير موقفها الثابت من منع استيراد أوراك الدواجن الأمريكية.