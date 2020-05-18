نقيب المأذونين: محدش سحب دفاترنا.. وبنجوز الناس بالإجراءات الاحترازية

استنكر إسلام عامر، نقيب المأذونين، الشائعات التي يروج لها البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن سحب دفاتر عدد من المأذونين ومنعهم من عقد الزواج: "واحد فاضي ماسك موبايل وبيكتب أي حاجة".

وقال عامر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، الذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنّه اندهش فور علمه بأنّ بداية ترويج تلك الشائعة جاءت من خلال شخص وصف نفسه بـ"مأذون" وهو ليس كذلك في الحقيقة ولكنه ينتحل الصفة، موضحا أنّ الدولة نفت تلك الشائعات، ما أدى بدوره لتقديم عدد من المواطنين لموعد زواجهم قبل شهر سبتمبر خوفا من الشائعة، متابعا: "مستعجل على إيه؟".

وأكد أنّ المأذونين يتخذون الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا بين الحاضرين، مع منع التجمعات أثناء عقد القران من أجل الحفاظ على المواطنين، مشيرا إلى أنّ المسموح لهم بالحضور في عقد القران: الزوج والزوجة ووكيل كل منهم فقط داخل مكتب المأذون: "90% من المأذونين يمارسون عملهم في مكاتبهم".