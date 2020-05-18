بعد تهديده بالقتل.. المغزاوي: أتعرض لحملة شرسة بسبب مواقفي من النهضة

أعلنت حركة الشعب التونسية أنه بعد التهديد بالاغتيال الذي طال الأمين العام للحركة زهير المغزاوي، على مواقع التواصل الاجتماعي، أكد وزير الداخلية هشام المشيشي المغزاوي إلقاء القبض على الشخص الذي هدد المغزاوي.

كانت وزارة الداخلية التونسية أعلمت المغزاوي، في 26 مارس الماضي، بأنه مھدد بالاغتيال من قبل مجموعة إرھابية، وجرى حينها توفير حماية أمنية له ولمحيط منزله.

وقال زهير المغزاوي، الأمين العام لحركة الشعب التونسية، إنه يتعرض في الفترة الأخيرة لحملة شرسة على مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لحركة النهضة، نتيجة المواقف الأخيرة التي عبرت عنها واختلفت فيها مع النهضة.

وأضاف المغزاوي، لـ"الوطن": "هناك موقفين على الأقل اختلفت فيهما مع النهضة الأول يتعلق بتسيير الائتلاف الحكومي وحركة النهضة ترى نفسها خارج ها الائتلاف، وتضع ساق في الحكومة وساق في المعارضة، والنهضة لم تُنس لحركة الشعب أنها كانت مسؤولة عن ألا تشكل حكومتها الأولى وذهبنا إلى ما أسميناه بحكومة الرئيس، وهذا يعني أمر مزعج للنهضة، وهي منزعجة اليوم من حركة الشعب، ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وتحاول بكل ما في وسعها أن تفكك الائتلاف الحكومي داخل مجلس نواب الشعب من خلال تحالفها مع حزب قلب تونس وائتلاف الكرامة".

وتابع: "من ناحية أخرى الخلافات التي ظهرت في الفترة الأخيرة حول الاتفاقية التركية القطرية ومعارضة حركة الشعب والكتلة الديمقراطية عموما لتبرير هذه الاتفاقية، بما فيها من انتهاك للسيادة الوطنية، وحركة النهضة حاولت أن تستغل أغلبيتها داخل مكتب المجلس والوضع الذي تمر بها البلاد في محاربة فيروس كورونا السمتجد، ومحاولة تمرير هذا الاتفاق لكن هناك صمود تم في المجلس والجميع يعرف أجندات حركة النهضة وهذا كله أدى إلى تهديدات متواصلة على مواقع التواصل الاجتماعي".

واختتم المغزاوي حديثه: "منذ عام 2014 وأنا تحت الحماية الأمنية، منذ شهر أعلمتني وزارة الداخلية بتهديدات جديدة، وأول أمس تهديدات واضحة على فيس بوك لقطع رأسي ووضعي في الثلاجة ورمي جثتي للكلاب، وهذه معركة نخوضها في حركة الشعب من أجل تونس دفاعا عن مدنيتها وشعبها ضد كل محاولات التمكين الإخواني وتوجية البوصلة في غير اتجاهها".