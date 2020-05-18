أوقاف الأقصر تعلن أماكن تلقي صدقة الفطر وبيع صكوك الأضاحي

أعلن الشيخ سيد عبدالدايم، وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، تخصيص عدد من المنافذ لتلقي صدقة عيد الفطر المبارك، وبيع صكوك لحوم الأضاحي.

وأوضح "عبد الدايم"، تلقي صدقة الفطر والكفارات وغيرها من وجوه البر، في عدد من الأماكن، وهي: مسجد الرحمن الحاج صبرى بجوار فندق إيزيس – مسجد العتيق بالعوامية – مسجد الإيمان بالأقصر - مسجد السيد يوسف بالكرنك – صراف إدارة بندر الأقصر بمسجد أبوالجود – إدارة أوقاف الزينية - إدارة أوقاف القرنة - إدارة أوقاف الطود - إدارة أوقاف البياضية - إدارة أوقاف أرمنت - إدارة أوقاف إسنا - إدارة أوقاف أصفون - إدارة أوقاف النمسا - إدارة أوقاف حاجر كومير – مسجد سيدي أبوالحجاج الأقصري - مسجد فاطمة الزهراء بشرق السكه الحديد بمدينة الاقصر - إدارة أوقاف بندر الاقصر.