الأورمان توزع سلع غذائية للأسر الأولى بالرعاية في الأقصر

قامت جمعية الأورمان بتوزيع مساعدات غذائية للأسر المتضررة فى محافظة الأقصر في إطار مشاركتها بالمبادرة لتساعدهم على المعيشة خلال الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد في مواجهة فيروس كورونا، وتزامنًا مع شهر رمضان الكريم.

وأوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن المساعدات الغذائية التي وفرها الصندوق وستقوم الأورمان بتوزيعها شملت 4 ألاف كرتونة مواد غذائية توزع على الأسر الاكثر احتياجًا، حيث يتم التوزيع فى قرى نجع الطارف والسيول والقرنة الجديدة والأقالتة والحدادين والضبعية ونجع حسان والمريس مركز القرنة، وأرمنت الحيط وجزيرة أرمنت والرزيقات مركز أرمنت، والمدامود مركز الزينية، والمهيدات والفتاتيح وأبو جوهر مركز الطود، وجزيرة العوامية مركز الأقصر، وأنه جاري استكمال التوزيع لتمكن تلك الأسر من العيش في حياة كريمة خلال تلك الظروف.

من جانبه، أكد المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، أن مبادرة "نتشارك هنعدي الأزمة" تهدف إلى إغاثة الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بالمحافظة، وأن التعاون مع جمعية الأورمان يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة توحيد جهود العمل المجتمعي.

والجدير بالذكر أن تعاون صندوق تحيا مصر مع الأورمان لدعم غير القادرين بدأ قبل سنوات من الآن وأثمر عن إعادة تنمية وتطوير العديد من القرى الأشد احتياجاً بجميع محافظات الجمهورية المختلفة ، كذلك إغاثة عدد كبير من الأسر الأكثر احتياجاً ودعم عدد كبير من الأنشطة الخيرية الإنسانية التي تقدمها الأورمان، واستفاد منها عدد كبير من الأسر الأولى بالرعايا والاكثر احتياجًا.