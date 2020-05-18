بتدابير وقائية.. المدارس الفنية بمطروح تواصل استلام أبحاث الطلاب

تابع الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم الاثنين، أعمال تسليم الطلاب لمشروعاتهم البحثية الورقية بمدرستي مطروح الزخرفية بنين والفنية بنات بحي الشروق، وسط إجراءات وقائية محكمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال "النيلي"، إن أعمال تسليم الأبحاث بمدارس التعليم الفني بجميع تخصصاته الصناعي والتجاري والزراعي والفندقي بالإدارات التعليمية تشهد التزام المدارس بالتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية المشددة، إضافة إلى الالتزام التام بجميع عوامل الأمن وقواعد السلامة، من خلال ارتداء الكمامات والحفاظ على المسافات .