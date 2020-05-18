محافظ المنيا يوجه بتكثيف تطهير المنشآت ضمن مبادرة "مع بعض هنقدر"

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء المراكز والمدن بتفعيل مبادرة "مع بعض هنقدر" لتنفيذ أعمال الرش والتطهير، ورفع المخلفات الصلبة، وتنفيذ أعمال النظافة والتجميل، بجميع مراكز ومدن محافظة، ضمن خطة المحافظة لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك بهدف خلق بيئة صحية نظيفة خالية من الفيروسات.

وأكد المحافظ، على أهمية المشاركة وتكاتف جميع الجهود بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والجهات المتخصصة، لتنفيذ تلك الأعمال باستمرار للقضاء على انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكداً على ضرورة استغلال ساعات حظر تنقل المواطنين.

من جانبها، نفذت الوحدة المحلية لمركز ملوي، أعمال المبادرة من خلال إجراء أعمال الرش والتطهير بحي شمال وجنوب المركز، وبقريتي قلندول ودروة، وتنظيم حملة نظافة مكبرة لرفع المخلفات الصلبة من نقاط التجميع باستخدام معدات الوحدة المحلية، بقري قلندول، إبشادات، الروضة، دروة، بالإضافة لتنفيذ أعمال التجميل ودهانات للبلدورات وأعمدة الإنارة بالشوارع الرئيسية والأحياء بالمركز والقري التابعة، حيث تم تنفيذ أعمال الدهانات بـ 3 كباري بقرية الروضة، وإجراء أعمال الدهانات لأعمدة الإنارة، وذلك بهدف إضفاء مظهر جمالي وحضاري بالمركز.

كما واصلت الوحدة المحلية لمركز المنيا، أعمال الرش والتطهير بالشوارع والمباني والمنشآت الحكومية والخدمية ودهان للبلدورات بقري بني أحمد الغربية ودمشير والبرجاية، بالإضافة لحملة نظافة مكبرة بحي غرب المدينة. وتابعت الوحدة المحلية لمركز العدوة، أعمال صرف المعاشات من خلال تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، بالإضافة لفض أحد الأسواق الأسبوعية بقرية نزلة البدرمان بمركز ديرمواس.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، أعمال الرش والتطهير لمباني المحكمة والنيابة الإدارية، ولشوارع وأحياء قريتي قلوصنا ومنقطين، كما تم تنفيذ أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة بالقرى التابعة للمركز، بالإضافة لحملة نظافة مكبرة بقريتي البيهو وبني خالد.