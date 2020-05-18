إزالة لـ 2974 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك دولة خلال حملات بأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، تنفيذ إزالة لـ 2974 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة وأراضي زراعية على مستوى المحافظة بإجمالي مساحة 2 مليون و661 ألف و989 متر وذلك خلال الفترة من 5 أبريل الماضي وحتى 17مايو الجاري بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية وفقًا لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء بالتصدى لهذه التعديات وإزالتها فورًا مشيرًا إلى إحالة جميع المخالفات إلى النيابة العسكرية عقب تحرير محاضر "جنح طوارئ" في ظل قانون الطوارئ وطبقًا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء وذلك لمنع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون أو استغلال أزمة وتداعيات مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19".

وأكد محافظ أسيوط، مواصلة شن تلك الحملات دون توقف للتصدي لها بكل قوة وحسم من خلال تكثيف لحملات الرصد لأي مخالفة والحفاظ على حق الدولة والمواطنين والرقعة الزراعة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتعدين والمخالفين دون تهاون أو تقاعس مشيرًا إلى متابعة المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ إلى حملات الإزالة بحي شرق وحي غرب ومركز أسيوط والمهندس محمد عبدالجليل سكرتير عام المحافظة لحملات الإزالة بمراكز الجنوب والمهندس نبيل الطيبي سكرتير مساعد المحافظة لحملات الإزالة بمراكز الشمال وذلك بمشاركة رؤساء المراكز ونواب ومساعدي رؤساء المراكز ومسئولي الإزالات وأملاك الدولة والأحواض والجمعية الزراعية والري وحماية الأراضي وبالتنسيق مع مديرية الأمن ومراكز الشرطة وبإستخدام معدات الحملة الميكانيكية للوحدات المحلية التابعة لكل مركز موضحاً أنه تم تنفيذ إزالة التعديات على أراضي زراعية بمساحة تصل إلى 586 فدان و8قيراط و5سهم وأراضي أملاك دولة بمساحة 199 ألف و353 مترا.

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد وجه بإزالة كافة مخالفات البناء بدون ترخيص وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإحالة المخالفين للنيابة العسكرية وذلك خلال الفترة الراهنة التي تمر بها البلاد وأعلن المحافظ عن استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة والتعامل الفوري معها.