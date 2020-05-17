سكرتير مساعد أسيوط يترأس حملة إزالة مخالفات بناء وتعديات بديروط

ترأس المهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد لمحافظة أسيوط حملة استهدفت إزالة بعض المخالفات والتعديات بمركز ديروط بمشاركة حسام محمدين رئيس المركز ونواب ومساعدي رئيس المركز ومسئولي المتابعة الميدانية بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية والقروية والجمعيات الزراعية والإشغالات والحملة الميكانيكية وقوات الأمن للتصدي بكل قوة وحسم للبناء العشوائي حيث استهدفت إزالة بعض مخالفات البناء وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لبعض التعديات على الأراضي الزراعية وذلك بإستخدام معدات الحملة الميكانيكية فضلاً عن اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ومن جانبه شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على التعامل الحاسم مع حالات البناء العشوائي والمخالف وإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية عقب تحرير محاضر "جنح طوارئ" في ظل قانون الطوارئ وطبقاً لقرارات رئاسة مجلس الوزراء وذلك لمنع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون أو استغلال مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19" مشيراً إلى شن حملات بصفة دورية على كافة نجوع وقرى ومراكز وأحياء المحافظة.