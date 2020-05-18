محافظ قنا: سياسة الباب المفتوح لحل مشكلات المواطنين تبني مزيدا من الثقة

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن سياسة الباب المفتوح التى يحرص على تطبيقها بنفسه والدكتور حازم عمر نائب المحافظ لاستقبال المواطنين والاستماع الى شكواهم والعمل على حلها تبنى مزيدا من الثقة بين الدولة والمواطن، مؤكدا أن هذه السياسة تهدف الى ‫خدمة المواطنين البسطاء الذين يجدون فى الشكوى سبيلهم الوحيد لرفع الظلم وتوصيل أصواتهم إلى المسئولين بصورة مباشرة دون وساطة أو عوائق جاء ذلك خلال استقباله للمواطنين صباح اليوم بمكتبه للاستماع لشكواهم.

استمع الداودى والدكتور حازم عمر إلى عدد من الشكاوى التى قدمها المواطنون اليوم وأوضح محافظ قنا أن هناك منظومة متابعة للتأكد من استدامة حل الشكوى وفي حالة وجود تقاعس من المسئولين يتم إخطارهم مرة اخرى لحين حل المشكلة وحصول المواطن على حقه الذى كفله له الدستور والقانون لافتاً إلى أن الاهتمام الذى يلقاه المواطن من قِبل الدولة فى حل مشاكله وتقديم خدمة مناسبة له بدّل المفهوم السائد لدى المواطنين من أن الحكومة تعمل في واد والمواطن في واد آخر.

وأكد الدكتور حازم عمر على المسئولين بضرورة مراعاة البعد الإنسانى والاجتماعى لأصحاب الشكاوى ومساعدتهم على مواجهة ظروف الحياة وتحقيق رضاهم مؤكدا على أنه لا يوجد أي استثناءات وأن الجمي سواسية في الحصول على حقوقهم وفقا لم تنص عليه اللوائح والقوانين مضيفا ان نظام المتابعة الجيدة للشكاوى يختصر الكثير من الوقت فى حلها.